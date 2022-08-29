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الإثنين 29 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم، الاثنين في غالبية البنوك المحلية الحكومية والخاصة وذلك مع تأكيد رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي محمد الأتربي ، توافر الدولار في جميع البنوك ، معلنا عن وجود قرارات جديدة للبنك المركزي ستصدر خلال أيام .

 وسجل سعر الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي عند مستوى 19.19 جنيهًا للشراء، 19.22 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.14جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.16 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.14 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.15 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.12 جنيه للشراء. 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.17 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

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