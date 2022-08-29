مها علي تكتب: رسالة أم

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 12:40 ص

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون

صدق الله العظيم

كان الاختبار صعبًا أن أشهد وفاة ابني أحد توأمي على فايز طلائع، ولكني أُشهد الله أني راضية بقضائك ومحتسبة ابني عندك يا رحمن يارحيم.

رغم الموقف الصعب إلا أن عناية الله ولطفه أن أحاطني بمحبي ابني الذين اكتشفت أنهم كُثر جدا وهذا دليل على حسن الخاتمة وأن يجعل مثواه الجنة.

لي كلمة لابد أن أقولها وأرجو ألا تكون ثقلا على أحد، قد تكون سبيلا وطريقا وبارقة أمل وطاقة نور لكل شاب موهوب له هدف في الحياة ، أود أن أقول كلمة تحمل كل من لديه فرصة للأخذ بيد الموهوبين الذين لديهم طاقات وتساعدونهم على إظهار هذه المواهب.

انا أم لديها توأم علي ومحمود

المغفور له بأمر الله على ابني خريج الأكاديمية البحرية.

ومحمود خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

والاثنان منحهم الله الموهبة الفنية والحس مرهف.

وعلي ابني رحمة الله عليه كان شابا موهوبا مرهف الحس فنان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان سامية وراقية وهذه ليست شهادة أم في ابنها ولكنها بشهادة كل زملائه من الورش التمثيلية التي شارك بها أو زملاء أخوه من معهد الفنون المسرحية و أخيرا شهادة المخرج الفنان المبدع د. خالد جلال.

ابني علي كان كل حلمه الذي يسعى إليه أن يظهر موهبته، أن يطلق لها عنان السماء أن يراه الجميع ويرون فنه وإبداعه، حاول وحاول وحاول لمدة أربع سنوات ولكن في كل مرة كان يحاول فيها يصل إلى السراب ما كان أحد يمد له يد العون.

ثم قام ابني أخيرا والحمد لله بدخول برنامج الدوم وعرض موهبته أمام الجميع ووصل إلى المراحل اللي قبل الأخيرة من البرامج ولكن لم يحالفه الحظ.

ولكن ربنا حب يطيب خاطره وشاهده د " خالد جلال" و اقتنع به وصدق بموهبته وقام بالتواصل مع على ابني على الفور وطلبه لحضور ورشة العمل الخاصة به و دي كانت بداية أيام السعادة بالنسبة لابني من شهر مارس الماضي وحتى وفاته.

و خاصة أنه شعر أن هناك من قدر موهبته وشعر بها بعد عناء كبير و من دون أي معرفة أو واسطة.

وبالفعل التحق علي ابني بورشة التمثيل بمركز الإبداع مع د. خالد جلال " و كان من أعضاء الفرقة المميزين جدا فنيا وهذا بشهادة جميع زملائه وعلى رأسهم د. خالد جلال وبدأ يستعد لعرض مشاهده ودوره في المسرحية مع زملائه ولكن كتب الله له أن يكون مشهده الأخير يوم جنازته.

ابني كان فنانا موهوبا بالفعل حاول جاهدا دخول هذا المجال لمدة أربع سنوات وأكثر ولم يجد من يساعده ويعاونه.......

شخص واحد فقط هو من وقف بجوار ابني وهو المخرج الفنان المبدع الخلوق د. " خالد جلال " و أنتهز الفرصة لأتوجه له بالشكر أمامكم جميعا عن كل شهور وأسابيع وأيام وساعات السعادة التي عاشها ابني منذ أن تواصل معه به أثناء عرض برنامج الدوم وأشعره أنه موهوب فعلا و أعطاه الأمل أنه يقدر يحقق حلمه في التمثيل وأن لسه في قيادات فنية بتقدر الموهوبين و تمتلك من الوعي والحس الحقيقي بالشباب اللي جواهم موهبة حقيقية ومش عارفين يوصلوا ويحققوا حلمهم وبتمد لهم يد العون أنهم يثبتوا موهبتهم و تضعهم على أول الطريق.

يا أهل الفن و أصحاب هذه المهنة السامية رفقا بالشباب الموهوب صاحب الهدف والرسالة رفقا بطموحهم رفقا بقلوبهم الخضراء التي تضج بالحياة والأمل رفقا بهم.

مدوا يد العون للمواهب والطاقات من الشباب ساعدوهم في إثبات ذاتهم، أكثروا من مساحات الوجوه الجديدة في المسلسلات والأفلام حتى تعطوا فرصا أكثر للشباب الصغير. أيضا أكثروا من مسابقات الوجوه الجديدة. يمكن ما يكونش عندي الكثير من الحلول لأني مش من أهل الاختصاص لكن حضراتكم ممكن يكون عندكم الكثير من الحلول لمساعدتهم وجبر خواطر العديد من الشباب الموهوب اللي بيعتبروا تحقيق حلمهم بالتمثيل هو غاية الأمل بالنسبة لهم.

وقد يكون ابني وحكايته هى السبيل لذلك.

بلدنا في احتياج لوجود المئات بل الآلاف من د.خالد جلال لاستيعاب آلاف النماذج اللي زي علي ابني و تايهه ومش لاقية حد يوجهها أو ياخد بأيدها.

ابني الغالي " علي " أنت عشت في زمن ليس زمنك.

ابني الغالي ( محمود ) أنت فنان موهوب، كافح وكافح وبإذن الله سيعطيك الله ما تتمناه.

ياريت كلنا ندعى لابني " علي" الله يرحمك ابني حبيبى.

أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة.

مها علي رئيسة الاتصال المؤسسي