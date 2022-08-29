مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 01:23 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.902.40 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 676.37 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.54 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و297 ألفًا و350 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفًا و209 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.