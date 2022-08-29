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الإثنين 29 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.902.40 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 676.37 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.54 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و297 ألفًا و350 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفًا و209 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

بورصة البحرين ارتفاع