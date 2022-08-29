مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 12:40 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.