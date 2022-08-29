أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.