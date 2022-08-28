مازن جمال عبد الناصر لـ"البوابة نيوز": أنا صعيدي في "5 محيي الدين أبو العز"

الأحد 28/أغسطس/2022 - 05:22 م

يبدأ الفنان مازن جمال عبد الناصر في المشاركه في فيلم «5 محيي الدين ابو العز»، ويجسد دور شخصية صعيدية.

وقال "مازن" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يجسد دور محيي شاب صعيدي علي حق ومتعلم، ويتهم بقضية تار في إطار كوميدي تشويقي لاول مرة.

وأشار"مازن": أقابل أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع في رحلتهم بالفيلم وتدور بيننا مواقف كوميدية ساخرة بشكل جديد كنت أتمناه".

مازن جمال عبدالناصر

وأكد: أسعى الي إتقان اللهجة الصعيدية في الفيلم مع مصحح اللهجة، وكيفيه النطق الصحيح ، لأني كنت أتمني أن ألعب دور صعيدي، وهذه أول مرة لي أجسد شخصية صعيدية ، وخاصة أنني كنت أعشق مشاهدة المسلسلات والدراما الصعيدية قبل دخولي التمثيل.

يشار الي أن مازن هو نجل الفنان جمال عبد الناصر، وانتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في مسلسل “اولاد عابد”، حيث يجسد شخصية شهاب العصامي الذي يبني نفسه بنفسه، ويعمل في التسويق الالكتروني، كما شارك مؤخراً في مسلسل « وسط البلد» بشخصية "طارق".