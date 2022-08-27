وعد وأوفي ...رامي جمال يتولي المطرب النقاش إنتاجيا وفنياً

السبت 27/أغسطس/2022 - 08:39 م

عقب تصدر أحمد سالم المعروف إعلاميا "المطرب النقاش"محركات البحث جوجل بعد الدعم الذي وجهه له المطرب رامي جمال".

نشر الفنان أحمد سالم فيديو مع المطرب رامي جمال وتحدث رامي عبر الصفحة الرسمية "لأحمد سالم" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: بتولي أحمد انتاجياً وفنياً ويتم الآن تسجيل ديو غنائي بجانب أغنية منفردة يتم التعاون فيهما مع أهم وأكبر الموسيقيين في مصر.

وأعرب أحمد سالم ابن مركز زفتي عن فرحته العارمة بهذا الموقف الذي وعدة به وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": الاستاذ رامي علمني إن الإنسانية بالمواقف ورامي جمال إنسان بيدعم المواهب بدون سبب للترند لانه علمني إننا كلنا سبب لبعض وإن شاء الله هنعمل دويتو يليق بالناس وانا بشتغل علي نفسي للغناء واكون عند حسن ظنكم باذن الله.