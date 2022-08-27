رئيس قنوات الحياة: التعاون بين "المتحدة" و"الثقافة" أظهر القوة الناعمة المصرية

السبت 27/أغسطس/2022 - 04:47 م

قال محمود التوني رئيس شبكة قنوات الحياة: إن التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة أظهر القوة الناعمة المصرية وذلك من خلال مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأفاد التوني في تصريحاته لإكسترا نيوز، أن مهرجان القلعة على مدار التسع أيام الماضية كان مبهر للجميع، وذلك لأن المهرجان قدم جميع ألوان وأنواع الفنون الراقية التي يحبها الشعب المصري.

وأشار التوني إلى أن الجمهور المصري تفاعل بشكل كبير مع حفلات المهرجان وعلى سبيل المثال حفل الشيخ ياسين التهامي، والذي لقي رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وهذا ما لحظناه من خلال ردود الأفعال من متابعي قناة الحياة ، موضحا أن شبكة تليفزيون الحياة بكل إمكانياتها المبهرة ساعات في حفظ وأرشفة التراث الغنائي والموسيقي الشيق من خلال عرض الحفلات.

وأكد أنه تم عرض الحفلات مساءً، ثم تم عرضها في اليوم الثاني كإعادة بناء على طلب الجماهير، موجها الشكر للقائمين على حفلات مهرجان القلعة الذين أتاحوا لجموع الشعب المصري الحضور والاستمتاع بكل هذه الحفلات بسعر رمزي وهو 20 جنيه للفرد الواحد، لافتا إلى أن التنوع في فرق الشباب من خلال حفلات مهرجان القلعة أظهرت جمال الفن المصري.