لتشابه الأسماء.. براءة الطبيب المتهم بالاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج البترول

السبت 27/أغسطس/2022 - 03:02 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، اليوم السبت، ببراءة "محمد. م. ا. م" طبيب، بعد تبين تشابه اسمه مع المتهم المطلوب، ويدعى "محمد. م. ا. م. م"، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، في قضيه الاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، بمئات الملايين تحت تهديد السلاح الناري.

أسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حيث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.