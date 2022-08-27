كواليس أولى جلسات محاكمة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام

السبت 27/أغسطس/2022 - 02:04 م

شهدت جلسة محاكمة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة أثناء إعطائها درس خصوصي بحدائق الأهرام، عددا من الكواليس منها حضور زوجته لجلسة المحاكمة، بمحكمة جنايات الجيزة وانهيارها، كما لوحظ رفضها التصديق بما ارتكبه زوجها.

كما حضر المتهم وتم وضعه بقفص الاتهام وحضرت الطالبة المجنى عليها ووالدتها، وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام مدرس علوم بالتحرش بابنتها أثناء إعطائه درسا خصوصيا لها بالمنزل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص ونجلته من جهة وكيميائى يقوم بتدريس مادة العلوم لابنته..وتم التراضى والصلح فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفى وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو فى حقه ووالدة الفتاة "القائمة على بث مقطع الفيديو" وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقالت والدة الطفلة في بث مباشر علي صفحتها علي الفيس بوك، إنها تواصلت مع المدرس عن طريق موقع فيس بوك، بعدما كتبت بوست علي جروبات حدائق الأهرام تطلب فيه مدرس خاص لنجلتها، وتم التواصل والاتفاق فيما بينهم، وذكرت أن الواقعة حدثت في الحصة الثانية.

وقالت والدة المجني، إنها في ثاني حصة عندما أتى المدرس قدمت له بعض المشروبات علي ترابيزه السفرة في الصالة وتركتهم وذهبت إلي حجرتها، وبعد نحو نصف ساعة فوجئت بنجلتها تطلب منها خروج المدرس بهدوء، وبعد خروجها قالت: "اتفضلي شوفي الناس اللي بتدخل بيتنا.. المدرس ده لمس رجليا"، مؤكدة أنها انهارت عقب ذلك وتشاجرت معه لفظيا واستغاثت بحارس العقار وتم التحفظ على المتهم حتى وصول الشرطة.