"القومي للمرأة" يستعرض حصاد عام من عمل المشاغل والوحدات الإنتاجية

السبت 27/أغسطس/2022 - 12:25 م

أصدر المجلس القومي للمرأة تقريرا يستعرض خلاله حصاد عام من عمل المشاغل والواحدت الإنتاجية، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن محور التمكين الاقتصادي.

ونجح المجلس القومي للمرأة خلال عام في توفير ما يزيد على ١١٠٠ فرصة تدريب إنتاجية لخريجات برنامج ريادة الأعمال فى محافظات "أسوان، المنيا، الأقصر، بنى سويف، الفيوم، الإسماعيلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، الوادى الجديد والجيزة والقاهرة والشرقية".

كما نجح المجلس فى توفير 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس بالمحافظات والوحدات المحلية فى محافظات الجمهورية، كما أنه يتم التدريب على حرف صناعة"السجاد، والحلي، والخيامية، والخياطة، والجلود، والتطريز، والألبان والمخللات، وعرايس القفاز، والريزن، والشنط، والدك، ومنتجات البشرة، وقشر الخشب، ورسم على القماش، والخوص".

كما نفذ المجلس تدريبات حرفية على حرف "التطريز على الخوص، والزجاج المعشق،والرسم على الخوص لعدد 55 سيدة بالتعاون مع حياة كريمة في اطار مبادرة "انت الحياة".

ويستهدف المجلس تدشين 200 مشغل ووحدة تدريبية إنتاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية، فضلا عن توفير 175 ألف فرص عمل للسيدات خلال 3 سنوات. كما يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

301191280_641760657087571_2772111088761347642_n

301221911_875659810505107_8427332757320028035_n

301395177_1230844971024640_2304039830181735952_n

301681728_1062383087977045_4154237984062638133_n