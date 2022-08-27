"الإسكان": قريبا الانتهاء من وحدة مرور ومحطة فحص مركبات بالعبور الجديدة

السبت 27/أغسطس/2022 - 10:25 ص

صرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء قريباً من وحدة مرور ومحطة فحص مركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ2600 فدان بحى الكرامة على مساحة 7 أفدنة وتتكون من ( مدرسة قيادة – وحدة فحص فنى – مبنى إدارى ومحطة وقود)، لتعود بالفائدة على السكان ولخدمة المناطق المحيطة بالمدينة.



في سياق متصل، وجه المهندس أحمد على، بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لعمارات الإسكان الاجتماعى ذي الطابع الحديث، والتي تضم ٧٨ عمارة بإجمالى ١٨٧٢ وحدة.



وأكد المهندس أحمد على، أنه تم تكثيف العمل بطريق الـ R2 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطى والطريق الدائرى الإقليمى بطول ١١ كم ومروراً بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها ومنها الحيين ( 15 ، 16 )، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمى، وكذا الطريق الدائري الأوسطى حفاظاً على أمن وسلامة الحركة المرورية وتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة.