"المنصور الدولية للتوزيع" تنفي زيادة أسعار منتجاتها.. وسجائر تارجت بـ 21 جنيه

الجمعة 26/أغسطس/2022 - 09:27 م

أكد سيف البتانوني، مدير عام شئون الشركات بمجموعة المنصور الدولية، عدم زيادة أسعار البيع النهائي لمنتجاتها من السجائر المحلية والمستوردة؛ وخاصة سجائر تارجت وسعرها 21 جنيه، ويمكن للعملاء التأكد من الأسعار من خلال الكشف بالمحمول علي الباركود المسجل على كل علبة سجائر.

وشدد على أن ما يتردد عن أية زيادات في الأسعار هو مجرد شائعات غير مسئولة، حيث أن التغيير في الأسعار يتم في إطار تنسيق مشترك مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية في اطار اللوائح والقوانين المعمول بها، ويتم إخطار التجار بموجب خطاب أو بيان من الشركة مرفقًا به أسعار كافة منتجاتها.

ووفقًا للقائمة الرسمية المعلنة سجلت سجائر تارجت أحمر "Target red" سعر 21 جنيه وسجائر تارجت أزرق "Target Blue" سعر 21 جنيه وسعر تارجت فضي "Target Silver" سجل 21 جنيهًا، وسجلت سجائر دافيدوف كلاسيك "Davidoff Classic" سعر 46 جنيهًا وسعر سجائر دافيدوف جولد "Davidoff Gold" سجل 46 جنيهًا وسعر دافيدوف أبيض "Davidoff White" سجل 46 جنيهًا وسجلت دافيدوف سليمس جولد سعر 46 جنيهًا، ودافيدوف ايفولف أزرق بسعر 34 جنيهًا وسعر دافيدوف ايفولف فضي سعرها 32 جنيهًا، وتايم أحمر "Time red" بسعر 27 جنيهًا وتايم أزرق "Time Blue" بسعر 27 جنيهًا وتايم فضي "Time Silver" بسعر 27 جنيهًا.

وتهيب شركة المنصور الدولية للتوزيع التجار الالتزام بهذه الاسعار حرصا علي صالح العملاء واستقرار الأسواق.