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الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر صرف الدولار مساء تعاملات اليوم، الخميس، بنحو قرشا، وذلك بالتزامن مع اجتماع  رئيس البنك المركزي الجديد مع رؤساء البنوك العاملة في مصر، واصدار قرار بفتح حدود السحب والإيداع.

وأصدر البنك المركزي، قرارا بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه.

 وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي والأهلي الكويتي عند مستوى 19.19 جنيهًا للشراء، 19.22 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

19.13 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.16 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.18 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.14 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.15 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.12 جنيه للشراء. 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.17 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

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