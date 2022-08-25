"المسرح التجريبي" يعلن أسماء لجان تحكيم الدورة الـ29

الخميس 25/أغسطس/2022 - 06:49 م

أعلن الفنان سعيد قابيل، مدير المهرجان، أعضاء لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية للدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي تضم: المخرج خالد جلال، رئيسا، وعضوية كل من: علي عليان، من الأردن، نرمين الحوطي، من الكويت، karlbirger Leonard من السويد، danilo cermonte من إيطاليا، dawid tomaszkozlowski من بولندا، Richard Talbot من انجلترا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ29، والمنعقد الآن بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية، والتي قدمته الإعلامية أمل نعمان.

وتقام فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في الفترة من1 حتى 8 سبتمبر 2022، على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتي تحمل اسم المخرج العالمي الراحل بيتر بروك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.