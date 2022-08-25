جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر توعية الأطفال بقضية المناخ

الخميس 25/أغسطس/2022 - 05:30 م

استضافت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، الحوار الوطني للأطفال ودورة سفير المناخ وذلك برعاية وزارة البيئة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة.

يأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي في العالم واستضافة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر العام الجاري وبحضور قادة ورؤساء العالم.

وقالت دكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن أشتراك الكلية في دورة سفير المناخ للأطفال والتي تضم (300) طفل من جميع المدارس الحكومية والخاصة أمر مهم لتوعية الأطفال بمجال التغير المناخي، وذلك بالمشاركة مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي برئاسة دكتور مصطفى الشربيني.

وأضافت العميدة قائلة :"إن الأطفال شاهدوا وحدة شمس بي جرين وحدة التحول الأخضر الخاص بكل التقنيات بإدارة المخلفات المختلفة وتدوير المياه وترشيد استهلاك الطاقة، وتدوير المخلفات بكل أنواعها بصورة تطبيقية ليستفيد الطفل بالنموذج وهو يزرع نبات مقاوم للكربون لكي نربي النشء للحفاظ على البيئة للدعم والمساهمة في إطار تحضير القمة لمؤتمر أطراف المناخ “Cop- 27” والذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ".

من جانبها عبرت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أثناء كلمتها الافتتاحية عن سعادتها البالغة لوجود برنامج سفير المناخ الصغير ، وأكدت على ضرورة ان يكون لدى الأجيال القادمة الوعي الكافي تجاه الملفات المناخية والبيئية والسلوكيات المناسبة للحفاظ على البيئة المحيطة بهم ، ترشيد استهلاك المياه والطاقة.

فيما قدمت الدكتورة نهى الرافعي، منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، نبذة عن مشروع جامعة الطفل وشجعت أولياء الأمور على تسجيل أطفالهم في جامعة الطفل حتى يشاركوا ويندمجوا داخل مجتمعهم.

في السياق ذاته، قالت الدكتورة ريهام رفعت، وكلية كلية الدراسات العليا، إن هذه الفاعلية رائدة في مجال التغير المناخي والحفاظ على البيئة وهذه الفاعلية ليست الأولى بل عقد مؤتمر سفراء المناخ لطلاب الجامعات ولكن اليوم هو لأول مرة هنبدأ بالتعامل مع الجيل الصغير والهدف نربي أجيال قادة لحماية المناخ وحماية البيئة ولكي يتعرف على السلوكيات الصحيحة التي تتناسب مع حماية البيئة.

من جانبه أكد الدكتور علاء سرحان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أن الحدث فريد وتتبناه جامعة عين شمس إيماناً من الجامعة بأن الطفل لابد ان يشارك في تكوين إتجاهاته وأفكاره وأن الأطفال المشاركين ليسوا فقط سفراء صغار للمناخ بل هم أيضاً قادة الغد.

واختتمت الحديث المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لعلوم الحياة وعضو المجلس القومي للمرأة المهندسة حنان ذكى قائلة :"إن الحفاظ على البيئة أصبح ضرورة من ضروريات الحياة التي يجب على الأطفال احترمها والتعامل معها منذ الصغر لحمايتها".

وأضافت إلى أن المجلس القومي للمرأة يعقد دورات عديدة لتوعية السيدات بضرورة تدوير المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات.