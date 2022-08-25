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الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 347 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

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