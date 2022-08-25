أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 347 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.