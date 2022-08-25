مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق ارتفاع

الخميس 25/أغسطس/2022 - 03:20 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 347 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.