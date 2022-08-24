وزير داخلية لبنان يوجه بضبط المتورطين فى تهديد سفارة السعودية بعمل إرهابي

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 10:00 م

وجه وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لضبط المتورطين في بث تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يتوعد سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي.

وأوضح مولوي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية اللبنانية توافرت لديها معلومات ترجح أن صاحب التسجيل الصوتي المتداول هو المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية وهو مطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب.

ووجه مولوي بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي خطابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية)، وتحديدا لشعبة المعلومات، طالبا إجراء التحريات اللازمة والعمل على ضبط من يثبت تورطه وإحالته للقضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن.

كما وجه خطابا إلى المديرية العامة للأمن العام لإدراج كل من يثبت تورطه في التسجيل على جدول المطلوبين في حركة الخروج والدخول من وإلى لبنان.

وأكد مولوي أن هذا الإجراء يأتي حرصا منه على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة خصوصا المملكة العربية السعودية.

وكان تسجيل صوتي قد انتشر مساء أمس الثلاثاء لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي.