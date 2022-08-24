أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 06:41 م

استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم، الأربعاء 24 أغسطس 2022 حيث سجل عيار 21 نحو 1075 جنيها للجرام وسط ترقب لحدوث تغييرات عالمية .

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

سجل عيار 21 نحو 1075 جنيها للجرام

سجل الجرام عيار 18 نحو 921 جنيها للجرام.

سجل الجرام عيار 14 نحو 717 جنيهًا للجرام.

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1229 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8600 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 38 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1228 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.