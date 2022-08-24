الثانوية العامة 2022.. انتظام سير امتحانات الفيزياء والتاريخ "دور ثان" بالقاهرة

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 01:16 م

انتظم سير لجان الثانوية العامة الدور الثانى 2022، اليوم الأربعاء، وعددها ( 35 ) لجنة بالإدارات التعليمية، المؤسسة العقابية (1)، سجن طرة (1)، مستشفى ٥٧٣٥٧ (1) لجنة، اليوم الأربعاء.

وأدى الطلاب متحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، الفترة الأولى، في مادة الاقتصاد (( شعبة العلوم والرياضيات )) من الساعة 9 إلى الساعة ١٢، إجمالى عدد الطلبة (٤٣٥٠) طالبا.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التاريخ ((شعبة أدبي )) من الساعة ٩ إلى الساعة ١٢، إجمالي عدد الطلبة ( ٣٣١٦ ).

وانعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، برعاية محمد عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والذي أكد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، التواجد في محيط اللجان والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة والتواصل المستمر لحظة بلحظة بغرفة عمليات المديرية التي تتواصل مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة.

وجاء ذلك بحضور ياسر انس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن.