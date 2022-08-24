مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 09:00 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,900.60 نقطة بارتفاع قدره 0.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي

عند مستوى 673.70 نقطة بارتفاع قدره 0.11 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و966 ألفاً و813 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و423 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 74 صفقة.