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الأربعاء 24 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,900.60 نقطة بارتفاع قدره 0.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي
عند مستوى 673.70 نقطة بارتفاع قدره 0.11 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و966 ألفاً و813 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و423 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 74 صفقة.

بورصة البحرين ارتفاع