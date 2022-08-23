شيرين عبد الوهاب تتمنى استكمال دراستها.. تعرف على نجوم لم ينهوا تعليمهم أبرزهم أصالة ويسرا

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 08:31 م

لم يكن التعليم حائلا بين عدد من النجوم وبين سقف طموحاتهم في مجال الفن فنجد عدد من الفنانين والأسماء اللامعة لم يكملوا تعليمهم وبالرغم من ذلك حققوا نجاحات كبيرة في عالم الفن.

وكشفت المطربة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مني الشاذلي وقالت:

مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك، لتعلق الشاذلي على هذا الأمر، قائلة: دا خبر الموسم.

وفي سياق الحديث" عبد الوهاب" في مكالمتها الهاتفية، أبدت رغبتها وأمنيتها، في أن تستكمل تعليمها مرة أخرى، وذلك بعد أزماتها في الفترة الأخيرة، بعد أن تركت التعليم من أجل عملها بالغناء، وانشغالها بتقديم الحفلات والأعمال الغنائية لجمهورها.

الشهادة الجامعية واحدة من أهم الواجهات الاجتماعية التي يعتبرها البعض أساس لتقييم الآخر، ولكن عدد كبير من مشاهير الوطن العربي حطموا هذه القاعدة، ونجحوا في إثبات أنفسهم ومكانتهم بالموهبة، ليصبحوا سفراء مهنتهم ،دون أن يكملوا تعليمهم.

يأتى فى مقدمة النجوم الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال دراستهم الفنان الشاب محمد الشرنوبى الذى سبق وصرح في أحد البرامج بأنه لم ينجح في إتمام دراسته، وحصل على الشهادة الإعدادية فقط، ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه نجح في تحقيق العديد من الأشياء في مسيرته المهنية على مستوى الغناء والتمثيل، كما أنه بات شخص مسؤول عن ذاته، مشددًا على أنه لم يقلل من قيمة الشهادة الجامعية، بل على العكس دائمًا ما يدعو الجميع أن يتمموا دراستهم بجانب الاهتمام بهوايتهم المفضلة.

أما النجمة أصالة فلم تحصل على شهادة جامعية وكشفت أنها لم تكمل تعليمها خلال لقاء تلليفزيوني قالت فيه: "مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".

بينما نجد ان علاقة يسرا بالتعليم لم تكن جيدة، فأول محاولة انتحار لجأت لها كانت بعد رسوبها في امتحان الإعدادية، حيث كشفت النجمة عن هذه المحاولة، مؤكدة أنها كانت محاولة للهروب من مواجهة والدتها.

محمد رمضان واحد من أشهر النجوم الذين لم يكملوا تعليمهم، فدرس" رمضان" في معهد الفنون المسرحية، إلى أن تم فصله وبذلك آخر ما حصل عليه هو شهادة الثانوية العامة.

حلا شيحة هي الأخرى واحدة من مشاهير العرب الذين لم يكملوا تعليمهم، فتكرر معها سيناريو محمد رمضان حيث تم فصلها من معهد الفنون المسرحية، وبذلك آخر شهادة حصلت عليها هي الأخرى كانت شهادة الثانوية العامة.

أيضا النجمة فيفى عبده والتى تعتبر الأشهر في أنها لم تكمل تعليمها، فبدأت فيفي عبده مشوارها في عمر مبكر، حيث بدأت كراقصة ثم احترفت التمثيل دون أن تكمل مشوارها الدراسي، وهو ما يبدو جلياً في كتابات النجمة الشهيرة.

بينما الراحل فريد الأطرش والذى يعد واحد من علامات الغناء في الوطن العربي، لم يكمل النجم العربي الشهير تعليمه نظرا للظروف المادية الصعبة التي عاشتها أسرته النازحة من جبل الدروز إلى مصر، حيث ترك فريد الدراسة بمدرسة الخرنفش، واتجه للعمل بأحد محلات الموسكي، قبل أن يتجه لعالم الفن، من خلال التحاقه بمسرح الفنانة بديعة مصابني.

و اخيرا كوكب الشرق أم كلثوم والتى تعد علامة من علامات الغناء في العالم، وصاحبة أقوى صوت نسائي، حققت أم كلثوم نجاح لم يسبقه مثيل، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكمل تعليمها، واكتفت بالدراسة في الكتاب، والذي مكنها من القراءة والكتابة، إلا أنها لم تحصل على شهادة تعليمية.