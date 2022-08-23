رئيس الوفد: ثورة 1919 كانت ملهمة لـ30 يونيو

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 06:09 م

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن ثورة 1919 هي الثورة الأم لكل ثورات مصر، والملهمة لكل الأحداث التي شهدتها مصر، على مدى قرن من الزمان.

وأضاف يمامة، خلال كلمته باحتفالية حزب الوفد بذكرى زعماء الوفد، أن ثورة ١٩ قصة مصر وشعب كان مكبلاً بالأغلال ومكمم الأفواه ومقيداً بالسلاسل، ثم إنتفض فجأة، وحطَّم أغلاله، وكسر قيوده، وانقضّ على محتليه ومستعمريه وغاضبيه، ولم يتردد أمام ضعفه وقوتهم،وهو انه وعظمتهم، وفقره وغناهم، وتجرده من السلاح وضخامة جيوشهم". واشار الي الثورة ملهمة لما عبر عنه المصريون في ثورة 30 يونيو المجيدة، عندما وقف الشعب أمام فاشية الإخوان جماعة وتنظيما وكوادر.