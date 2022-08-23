مخصصة لمرضى الأورام.. ضبط أجهزة طبية منتهية الصلاحية بطنطا

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 02:15 م





تحفظت مديرية التموين بمحافظة الغربية، على 550 جهاز لنقل البنج لمرضى الأورام ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بطنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول المستلزمات الطبية، من ضبط 550 جهاز لنقل البنج لمرضى الأورام ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بطنطا.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة.