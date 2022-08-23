المشرق تعين «منى الغرير» رئيسًا لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 02:08 م

أعلن "المشرق"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين "منى الغرير" رئيساً جديداً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي.

ويحفل سجل منى المهني بخبرات واسعة اكتسبتها على مدى 20 عاماً من العمل في مجال الاتصال والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال في عدد من كبريات شركات المدفوعات والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "إننا سعداء للغاية بانضمام منى إلى عائلة المشرق نظراً لما تتمتع به من خبرة واسعة وتجربة ثرية ومعرفة عميقة بقطاع الخدمات المالية، ما من شأنه الإسهام في تعزيز سمعة المشرق ومكانته الرائدة بشكل خاص في خضم التطورات غير المسبوقة التي يشهدها عالم الخدمات المصرفية اليوم.

علاوة على ذلك، تمتلك منى مهارات متميزة في مجال التسويق وتطوير العلامات التجارية، والتي تعد من الأدوات الأساسية التي يحتاجها البنك للمضي قدماً في دفع عجلة التطور وتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والمتعددة القنوات. وفي هذا الإطار، يأتي تعيين منى ليشكل علامة فارقة في هذه المرحلة، وخطوة مهمة في مسيرة المشرق الحافلة بالنمو والابتكار".

من جانبها، قالت منى الغرير: "يسرني الانضمام إلى مؤسسة مصرفية كبرى تحظى باحترام وتقدير واسعين لدورها الرائد والبناء في ابتكار حلول المستقبل المالية. إذ يعد المشرق من أهم الركائز الأساسية في منظومة العمل المصرفي في دولة الإمارات، ويحظى بقاعدة عملاء واسعة، ومكانة راسخة تؤهله للعب دور محوري في تحفيز وتسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية.

وأضافت: آمل أن أستلهم من تجاربي وخبراتي السابقة لدفع عجلة التسويق قدماً في بنك المشرق، والعمل على تعزيز طرق تعاملنا مع جميع المعنيين والمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا." واعتمدت منى، خلال مسيرتها المهنية، نهجاً شمولياً في تطوير استراتيجيات متكاملة في مجال التسويق والعلامات التجارية، والهوية المؤسسية، والعلاقات العامة على الصعيد العالمي وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونجحت خلال عملها في مختلف المؤسسات المالية، في تأسيس أقسام متخصصة في مجال التسويق، والعلاقات العامة، والاتصال، والعلامات التجارية، والتسويق الرقمي، وإدارة الفعاليات. تحمل منى الغرير دبلوماً في التسويق من "جامعة بوليتكنك" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها دور مؤثر في التواصل مع مختلف الأطراف المعنية الداخلية والخارجية في عمليات الدمج والاستحواذ، وشغلت، قبل انضمامها إلى المشرق، منصب رئيس قسم التسويق في المجموعة-"نتورك إنترناشيونال"، حيث تولت قيادة استراتيجية العلاقات العامة والاتصال المتعلقة بالاكتتاب العام لـشركة "نتورك إنترناشيونال" في عام 2019 في بورصة لندن، والتي تعد أكبر عملية اكتتاب في المملكة المتحدة وقت إدراجها.

ويعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي.

وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها. وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.