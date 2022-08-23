البنك الأهلي المصري يطلق نسخته الجديدة من خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 01:22 م

أطلق البنك الأهلي المصري نسخته الجديدة من خدمة الأهلي نت وتطبيق الأهلي موبايل على كل من Google Play Store وAPPLE STORE، وهو ما يأتي حرصاً من البنك على تطوير خدماته المصرفية الرقمية بشكل مستمر تدعيما لاستراتيجيته الهادفة نحو الاهتمام بالعميل وتقديم أفضل الخدمات لعملائه من الأفراد والشركات.

وكان البنك قد أخطر عملاءه المتعاملين على تلك الخدمات بتحديث الخدمة، و دعوتهم لزيارة الصفحة الخاصة بخدمات الأهلي نت و الأهلي موبايل عبر موقع البنك الرسمي http://srv.nbe.com.eg/AlAhlyNet للتعرف على الخدمات التي تم تطويرها بالإضافة للخدمات الجديدة و كيفية استخدامها والاستفادة منها بذات البيانات التعريفية التي اعتاد العملاء التعامل بها في الخدمة السابقة، كما يوجه البنك الدعوة لعملائه من غير المشتركين بخدمات الأهلي نت والأهلي موبيل لزيارة موقع البنك الرسمي www.NBE.com.eg للاشتراك من خلال رابط "الخدمات الذاتية"، او من خلال التطبيق ذاته.

وقد صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الخدمات الجديدة التي تتيحها النسخة الجديدة تأتي في اطار استراتيجية البنك لتدعيم التحول الرقمي واستكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية وإضافة المزيد من الخدمات الجديدة استنادا للدراسات التي تتم لاحتياجات العملاء ومن خلال متابعة أحدث التقنيات العالمية في العمل المصرفي، مؤكدا على حرص البنك على تفعيل مبدأ ” العميل محور اهتمام البنك “ والذي يعد أحد استراتيجيات البنك من أجل رفع معدلات الجودة في تقديم الخدمة المصرفية من خلال اتاحة المزيد من التيسير على العملاء.

وأضاف عكاشه ان البنك الأهلي المصري يسعى الي تعزيز التحول الرقمي في مختلف أوجه العمل المصرفي والذي يعد أيضا أحد محاور استراتيجية البنك للفترة القادمة، وذلك من خلال تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة بما يتماشى مع التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي عن طريق توفير تجربة مميزة للعملاء.

واكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه روعي في النسخة الجديدة التي تشمل خدمات الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول السهولة التامة في التعامل، مع اتباع اعلى معايير الأمان في الاستخدام، لافتا إلى أن مراحل العمل على تطوير الخدمات انطلقت من دراسة احتياجات العملاء الحاليين والجدد، والاطلاع على طبيعة التطبيقات التكنولوجية المصرفية المحلية والعالمية لضمان رفع مستويات رضا العملاء.

وأشار أبو الفتوح الى ان النسخة الجديدة التي أطلقها البنك (الأهلي نت والأهلي موبايل) تشمل طرح خدمات جديدة متطورة منها شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، التعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً Prepaid cards، خدمات بطاقات الخصم المباشر Debit Cards سواء تفعيل، إيقاف، إعادة إنشاء رقم سرى وإدارة الأموال الشخصية وإمكانية متابعة وتصنيف المصروفات Personal Finance Manager وكذا إمكانية تحديث بعض البيانات الشخصية الخاصة بالعميل مثل البريد الإلكتروني وعنوان المراسلات وطلب للحصول على قرض شخصي، قرض سيارة، طلب اصدار بطاقة ائتمان، مع إمكانية طلب استعلام ائتماني I-Score من خلال التطبيق.

ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى أن اعلان البنك عن استراتيجية طموحة للتوسع في خدماته الرقمية يستهدف زيادة نسبة العملاء المستخدمين لتطبيق الأهلي نت لتصل إلى 80% من عملاء الودائع لتقليل الضغط على الفروع ومزيد من التيسير على العملاء، مشيرة الي أن توسع البنك في تقديم الخدمات الرقمية يتطلب التأمين التام لتلك الخدمات ضد كافة أنواع التهديدات، مع منح العملاء والعاملين التوعية اللازمة بمخاطر التكنولوجيا كجزء من الدور المجتمعي للبنك، وهو ما يوليه البنك الأولوية القصوى ويضعه ضمن أهم اولوياته لضمان توفير الحماية اللازمة لبيانات العملاء، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا في الوقت الحالي من تطور متسارع في وسائل الاختراق والتي قد تهدد أمن وبيانات المعلومات.

وأضافت الباز الي إمكانية الدخول على الخدمة باستخدام المصادقة البيو مترية Biometric Authentication من خلال بصمة الوجه أو الاصبع وذلك تسهيلاً على عملاء البنك الأهلي المصري عند الاستخدام، كما تم اتاحة تطبيق رموز الامان Soft Token بالنسبة للعملاء من الافراد للمصادقة على المعاملات المالية خارج حسابات العميل، مع استمرار اتاحة إمكانية طلب العميل لجهاز رموز امان Hard Token وفقاً ورغبة العميل، مؤكدة على حرص البنك على تحديث البنية التكنولوجية له باستثمارات متنامية لتستوعب التحديثات المستمرة لتلك الخدمات في ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء ولتضفي درجات أعلى من جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن الجدير بالذكر ان التحديث يشمل كافة الخدمات القائمة للعملاء الافراد والشركات والتي تتضمن خدمات التحويل بين حسابات العميل والتحويلات خارج حسابات العميل سواء لعميل آخر داخل البنك او عميل بنك آخر داخل مصر، شراء واسترداد الشهادات او الودائع لأجل، التحويل لمستفيد لمرة واحدة دون الحاجة الى تعريف حساب المستفيد مسبقا وكذلك اتاحة التحويلات المتعددة كإجراء أكثر من تحويل في معاملة مالية واحدة والتحويل للمحافظ الالكترونية وسداد بطاقات الائتمان (للأفراد) وسداد المدفوعات من خلال شركة فورى كمقدم خدمة، مضيفا أن تلك الباقة من الخدمات الجديدة أو المطورة يتولى تنفيذها أفضل الكوادر المصرفية من العاملين بالبنك الذين يتم تدريبهم على تقديم افضل خدمة للعملاء وفقا واعلى المعايير المصرفية وهي الكوادر التي تتولى القيام بالدراسات المستمرة لتطوير تلك الخدمات.