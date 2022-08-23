أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 09:13 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 23 أغسطس 2022، وذلك علي مستوى 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصرية، وهو لليوم الثالث علي التوالي.

سجل أقل سعر لـ سعر الدولار أمام الجنيه، ليصل لـ نحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل اعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العقاري المصري العربي الصري العربي، التجاري الدولي CIB

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نجو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادات.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".

وسلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB.