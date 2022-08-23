مؤشرَا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 01:56 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،899.64 نقطة بارتفاع قدره 1.04 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي.

عند مستوى 673.59 بارتفاع قدره 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم 489 ألفًا و348 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 242 ألفًا و163 دينارًا بحرينيًا نُفِّذت من خلال 62 صفقة.