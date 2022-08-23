البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 06:32 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.03%، ما يعادل 443 نقطة، ليصل عند مستوى 42826 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 90.622.217 سهمًا، تمثّل أسهم 345 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 72 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 255 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.