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الثلاثاء 23 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.03%، ما يعادل 443 نقطة، ليصل عند مستوى 42826 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 90.622.217 سهمًا، تمثّل أسهم 345 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 72 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 255 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية