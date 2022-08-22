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الإثنين 22 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الجزائر تدين هجوم مقديشو الإرهابي وتدعو إلى موقف دولي لدحر آفة الإرهاب

الجزائر
الجزائر
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أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وجددت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، دعوتها إلى تبني موقف مشدد وحاسم على الصعيدين الإقليمي والدولي لاستئصال هذه الآفة، التي يشكل انتشارها المتسارع في إفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعي، وعقبة أمام التنمية في القارة.

وأكدت الجزائر مساندتها ودعمها الكامل لجهود الحكومة والشعب الصومالي في حربهما ضد الإرهاب.. كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الظرف المؤلم.

الجزائر الصومال مقديشو