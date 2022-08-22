الجزائر تدين هجوم مقديشو الإرهابي وتدعو إلى موقف دولي لدحر آفة الإرهاب

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 10:24 م

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وجددت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، دعوتها إلى تبني موقف مشدد وحاسم على الصعيدين الإقليمي والدولي لاستئصال هذه الآفة، التي يشكل انتشارها المتسارع في إفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعي، وعقبة أمام التنمية في القارة.

وأكدت الجزائر مساندتها ودعمها الكامل لجهود الحكومة والشعب الصومالي في حربهما ضد الإرهاب.. كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الظرف المؤلم.