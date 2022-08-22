أمسيتان لـ«الأوبرا» على «المحكى» ضمن فعاليات مهرجان القلعة

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 08:34 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسيتين ضمن فعاليات الدورة ٣٠ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يشرف عليه رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح المحكى.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، أنه من المقرر أن يقام الحفل الأول فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وتحييه فرقة «مواويل» التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلالة وسيد إمام ويقدمان خلاله باقة من الأعمال الغنائية الفلكلورية، التى تعبر عن الجماعة الشعبية وترتبط بالحياة فى مختلف أنحاء مصر.

ونوهت الأوبرا بأنه تقرر إقامة الحفل الثانى فى العاشرة مساء، ويحييه المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامى، ويقدم خلاله مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.