قبل عرضه.. تريلر فيلم "خرجوا ولم يعودوا"

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 07:56 م

ينطلق عرض فيلم الكوميديا “خرجوا ولم يعودوا” من بطولة ويزو، وخالد عليش، ومجموعة من الفنانين في دور العرض السينمائي، الاربعاء الموافق 31 نهاية الشهر الجاري، للمنافسة في موسم الصيف السينمائي.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي، علي أن يعرض تحت تصنيف عمري 18 سنة، وتدور قصه الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم قبل أيام، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك عن البوستر الرسمي للفيلم، كما طرحت قبل ساعات التريلر الرسمي للعمل قبل لطرحه بجميع دور العرض السينمائي.

يذكر أن المخرج حسن السيد، تولى إخراج عدة أعمال فنية كان آخرها فيلم "نص يوم" الذي تم طرحه بالسينمات عام 2021، وأيضا "الخروج عن النص"، "عطل فني"، "عمارة رشدي"، “أسد سيناء”.