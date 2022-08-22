بحضور وزراء وسياسيين وصحفيين وإعلاميين.. كرم جبر يحتفل بعقد قران نجلته.. و"البوابة" تهنئ العروسين

يهنئ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة"، وداليا عبد الرحيم رئيس التحرير وأسرة التحرير، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بعقد قران نجلته الصحفية وعضو مجلس النواب، مي كرم جبر، على الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.
وحضر حفل عقد القرآن عدد من الوزراء والشخصيات العامة والسياسية، ولفيف من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، بينهم داليا عبد الرحيم رئيس تحرير مؤسسة "البوابة"، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين.
وتتقدم "مؤسسة البوابة" بأحر التهاني والتبريكات للعروسين، متمنية أن يبارك الله لهما، في تكوين أسرة تملؤها المحبة والمودة، ويرزقهما الله بالذرية الصالحة.