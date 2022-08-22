تحت رعاية وزارة البيئة وبالشراكة مع "دورنا".. الأهرام للمشروبات تضخ 5 مليون جنيه لإعادة تدوير البلاستيك هذا العام

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 02:23 م

تحت رعاية وزارة البيئة، تعلن الأهرام للمشروبات عن شراكتها مع "دورنا" لتحقيق اهداف الشركة المستدامة. وهي اعادة تدوير 25% من حجم انتاجها من البلاستيك PET بنهاية 2022، عن طريق عمال إعادة التدوير الغير رسميين بمنطقة 15 مايو، وهذه الاستثمارات تصل الى 5 مليون جنيه مصري هذا العام، وستتزايد هذه الاستثمارات كل عام لتصل الشركة الى هدفها الاكبر وهو اعادة تدوير 100% من حجم انتاجها من البلاستيك PET بحلول عام 2025.

شركة الأهرام للمشروبات من اقدم الشركات بمجال صناعة المشروبات في السوق المصري، واحدى الشركات الرائدة في مجال الاستدامة وهذا ضمن إطار استراتيجيتها العالمية "نحو عالم افضل". في 2021، بادرت شركة الأهرام للمشروبات بتوقيع ميثاق الحد من اضرار مخلفات البلاستيك مع وزارة البيئة إيمانًا منها بالاستدامة وتأكيدًا على مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع الذي تعمل به. ودعمًا لهذه المبادرة، استثمرت شركة الأهرام للمشروبات 5 مليون جنيه مصري لإعادة تدوير 25% من منتجاتها من البلاستيك PET بنهاية 2022 من خلال "دورنا" لدعم نظام إعادة التدوير وجميع العاملين به. يعتبر العام الحالي هو الخطوة الأولى التي تخطوها شراكة الأهرام للمشروبات مع "دورنا" في طريق الوصول الى اعادة تدوير 100% من منتجات الشركة.

"دورنا" هو نظام التعويض العكسي الذي صممته شركة CID للإستشارات، وهو اول نموذج شامل اجتماعيًا للمسؤولية الممتدة للمُنتَج في مصر، ويعتبر حل مستدام لإعادة التدوير وضمان حيادية اضرار البلاستيك كما انه قابل للتطور لانه يشارك عمال إعادة التدوير الغير رسميين لزيادة قدرتهم الحالية على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية PET مع مراعاة تحسين مستوى معيشتهم على اصعدة مختلفة. وتقوم منظومة "دورنا" بتحقيق هذا من خلال توفير حوافز شهرية لجميع العاملين في سلسلة إعادة تدوير البلاستيك PETبناءً على الكمية التي يتم جمعها، وبناءً على توثيق المعاملات والتحقق منها والموافقة عليها في النظام الالكتروني الخاص بالمنظومة، ثم توزيع الحوافز على العاملين في المنظومة من خلال محافظهم الإلكترونية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهرام للمشروبات، م/نيكولاي ملادينوف "اي شركة رائدة يجب ان تكون مثال مسؤول يحتذى به. تماشيًا مع استراتيجيتنا العالمية واولوياتنا المحلية، يجب ان نكرث كل جهودنا ونوجه كل اهتمامانا لإنقاذ وإصلاح بيئتنا ووضع معايير تساعد على الحد من الأضرار المستقبلية المتوقعة، واهمها اضرار مخلفات البلاستيك. تعد شراكتنا مع منظومة "دورنا" خطوة كبيرة وجادة نحو ايجاد حل لمشكلة البلاستيك PET، بالإضافة الى تحسين حياة اكثر من 600 عائلة خاصة بعمال اعادة التدوير الغير رسميين بمنطقة 15 مايو، خاصة بعد ان فقدوا جميع منازلهم في سيول مارس 2020. "

كما اوضحت د.ليلى اسكندر، مؤسس شركة CIDللإستشارات، "ان شراكة الأهرام للمشروبات مع "دورنا" دليلًا واضحًا على التزام الشركة بالمسؤولية الممتدة للمُنتَج، وهي سياسة ضمن - قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من قبل وزارة البيئة، فضلًا عن دفع العمل البيئى والاقتصاد الدوار من خلال شراكات بين القطاع الخاص، والدولة، والقطاع الغير رسمي للتقليل والحد من اضرار مخلفات البلاستيك في مصر. امتثالًا للمسؤولية الممتدة للمُنتَج، تم تصميم نظام "دورنا" للتعويض العكسي ليكون نظام تعقب موثق ومعتمد، يغطي تكاليف ادارة مخلفات العبوات البلاستيكية لشركائها، ويساعد على إعادة تدوير مواد بلاستيكية اكثر بطريقة متطورة بالإضافة الى بناء المجتمعات ودعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وعلى الصعيد البيئي، فهذا النظام يفيد المدن من خلال تقليل مخلفات البلاستيك في الشوارع ويحافظ على المجاري المائية من تسرب البلاستيك اليها والوصول الى النيل، والترع، والبحار."

ان التخطيط ما هو الا حلم يتحول الى حقيقة مثبتة بارقام حقيقية فقط عند التنفيذ؛ فإن شراكة الأهرام للمشروبات و"دورنا" تعتبر مثل حقيقي على ارض الواقع لحل مشكلة إعادة التدوير وإدارة المخلفات البلاستيكية، لأنه نظام يمكن تطبيقه بجميع محافظات مصر ويوحد شركات القطاع الخاص لتحقيق المسؤولية الممتدة للمُنتَج ودعم الدولة لتحقيق اهدافها في الاستراتيجية الوطنية نحو الاستدامة.

وأخيرًا وليس آخرًا، يستعد كلًا من شركة الأهرام للمشروبات و"دورنا" للمشاركة في قمة المناخ COP27، لضمان التواجد الدائم والمستمر بجميع النشاطات الداعمة والصديقة للبيئة. ستتواجد الأهرام للمشروبات في COP27 ضمن اطار خطتها المتكاملة للاستدامة بتسليط الضوء على "دورنا" بالإضافة الى القضايا الاخرى التي تدعمها الشركة مثل الزراعة المستدامة، وتوفير المياة، والتوريد المحلي، والخدمة المجتمعية، وتمكين المرأة.