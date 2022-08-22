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الإثنين 22 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

5 حيل بسيطة للحصول على صحة جيدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تبحث دائما السيدات عن الرشاقة والجمال، ولكن يعجز عن إيجاد الطرق الصحيحة التي توفرذلك فى زمن قياسى، وتبرز "البوابة نيوز" حيل بسيطة للحصول على صحة جيدة.

-يجب توفير الكثير من الخيارات المغذية في المنزل وتجنب الاضطرار لتناول الوجبات السريعة، لأن بذلك يتسبب في زيادة السعرات الحرارية التي تزيد الوزن.

-يجب تناول وجبات صحية أهمية تبديل وتنويع المكونات والمحتويات، من أجل الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وللاستمتاع بالمذاق والطعم المميز للأطعمة المختلفة. 

-تساعد وجبة الإفطا في تخفيض الوزن والحفاظ عليه، من خلال الحد من الجوع في وقت لاحق أثناء اليوم.

- عليك تناول الكثير من الماء لانه يساعد الجسم على العمل بشكل سليم، وسلاحا للحفاظ على نظام غذائي صحي، بشرب كميات كافية من الماء.

-يفضل تناول أطعمة تحتوي على مكونات يمكن تحديدها بسهولة، أو أطعمة تحتوي على مكونات قليلة.

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