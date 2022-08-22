استمرار حبس المتهمين بإصابة شخص أثناء سرقة دراجة نارية بالإكراه

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 10:40 ص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بمحاولة سرقة دراجة نارية موتوسيكل من سباك كما أصابا خال مالك الدراجة بطلقه نارية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى الرائد عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الاهالي بضبط شخصين خلال سرقة دراجة نارية موتوسيكل وإصابة شخص بطلق ناري بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شخص يعمل سباك يستقل دراجة نارية موتوسيكل استوقفه عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" لسرقته وخلال ذلك استغاث مالك الدراجة بخاله الذي حضر وحاول تخلصيه من المتهمين فاطلقأ المتهمين عيارا ناريا اصاب خال مالك الدراجة وتمكن الأهالي من ضبطهما.

واصطحبت القوات المتهمين إلي ديوان المركز وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبسهما وجددها قاضي المعارضات ١٥ يوماً