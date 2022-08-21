أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

الأحد 21/أغسطس/2022 - 05:11 م

تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1080 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 925 جنيها، عيار 21 نحو 1080 جنيها، عيار 24 سجل 1234 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8640 جنيها، والاونصة 1777 دولارا.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.