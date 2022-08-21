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الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. أهالي الدقهلية يناشدون المحافظ بحل مشكلة زحام مكتب تحويلات المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ناشد أهالي محافظة الدقهلية، المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بسرعة حل مشكلة زحام مكتب طلبات التحويل بين المدارس في المحافظة.

وقال “ع.أ"، مواطن، في نص شكواه: “إلى محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رفقا بنا نحن أبناء المحافظة، فقد تعبنا وسئمنا من الزحام المستمر والدائم والمزعج أمام شباك مدرسة جواد حسني التي تحتوي على مكتب إدارة شؤون الطلبة”.

وتابع: "فهل يعقل المحافظة كلها لا يوجد بها إلا مكتب واحد لاستقبال طلبات التحويل بين المدارس وشؤون الطلبة الوافدين، وحتى المكتب الواحد ذو الشباك الواحد لا يثمن ولا يغني من جوع ودائما ما تشتكي استاذة وفاء مديرة المكتب من عدم وجود موظفين لديها وبالرغم من الشكاوي العديدة وقرارات المحافظ بحل هذه الأزمة إلا أنه لا جديد يذكر".  

التربية والتعليم صوت الناس حياة كريمة