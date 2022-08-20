تأجيل محاكمة حمزة زوبع إلى جلسة 21 أغسطس

السبت 20/أغسطس/2022 - 02:51 م

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامي الإخواني حمزة زوبع وآخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لجلسة ٢١ اغسطس

والمتهمين هم حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبو زيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، ومحمد حسام.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة في الداخل والخارج، وحيازة وإحراز وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار، وتمويل الإرهاب.



