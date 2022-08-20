"الجنايات" تقضي بالسجن 5 سنوات لمتهم بأحداث الأزهر

السبت 20/أغسطس/2022 - 01:58 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد حماد، متهم بالسجن 5 سنوات في محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـقضية تفجيرات الأزهر التى وقعت فى عام 2005.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أسندت النيابة للمتهم تهم تفجير نفسه بمنطقة الأزهر، وأدى ذلك لمصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، وفى يوم 30 من ذات الشهر وقع تفجير آخر بميدان عبد المنعم رياض بواسطة المتهم إيهاب يسرى وآخرين ما تسبب فى إصابة 7 أشخاص.

وعقبه فى نفس اليوم محاولة فاشلة قامت بها سيدتان، حيث أطلقتا النيران على حافلة بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، ثم قامت إحداهما بإطلاق النيران على الأخرى، فقتلتها، ثم أطلقت النيران على نفسها ففارقت الحياة على الفور.

