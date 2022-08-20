تحصين 337 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

السبت 20/أغسطس/2022 - 01:53 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،اليوم السبت، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو 2022 قامت المديرية عن طريق ( 180 لجنة ) بتحصين (337 ألف و461 ) رأس ماشية مابين تحصين ( 169 ألف و 768 ) رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و ( 167 ألف و 693 ) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع ، فضلاً عن ترقيم وتسجيل ( 8459 ) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ، بالإضافة إلى عقد (588) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ،ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين.. أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.