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السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تقنية جديدة لمراقبة نمو الجنين باستخدام الجوال (فيديو)

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشف  الدكتور عمرو عباسى، استشارى أمراض النساء والتوليد، تفاصيل دراسة تم الكشف عنها مؤخرا بشأن مراقبة نمو الجنين عبر المحمول في المستقبل.

وقال "عباسى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إن أهم أسباب التقدم التكنولوجى كانت فى جائحة كورونا لأن فترتها كانت تتطلب متابعة الحالات ونظرا لإرشادات عدم مغادرة المنزل كانت تتطلب متابعة الحالات فى المنزل، بالاضافة لمتابعة حالات التبويض ف الحقن المجهرى دون ذهاب المريضة إلى العيادة بالاضافة إلى ان متابعة الحمل كان تحدى كبير دون الذهاب للطبيب .

وأضاف أن التقنية الحديثة لمتابعة الحوامل عن طريق عمل سونار فى العيادة بالموجات فوق الصوتية " المجسات " تبث أشعة معينة تصل للجنين وانبعاثها مرة اخرى تصل جهاز السونار والذى يعطى صورة معينة للجنين والتكنولوجيا  ساعدت فى عمل المجسات وكأنها " ملصق " صغير توضع على بطن الأم ترسل موجات صوتية عن طريق اشارات دون أسلاك تصل للتابلت يقرأها الطبيب  ويحولها لصور وملصقات يتابع من خلاله حركة ومعدل نموالجنين  وتدفق الدم إليه ويفيد فى حالات الحمل الحرج مصابة ب سكر وضغط الحمل  ومصابة  التى تحتاج لمتابعة يومية للجنين . 

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