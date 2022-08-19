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الجمعة 19 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1077 جنيها للجرام. 

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 923 جنيها، عيار 21 نحو 1077 جنيها، عيار 24 سجل 1231 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8620 جنيها، والاونصة 1777 دولارا.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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