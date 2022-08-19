أحمد سالم نقاش بدرجة فنان: أرفض الغناء في الأفراح وعايز حد يكتشفني

الجمعة 19/أغسطس/2022 - 07:13 ص

نقاش بدرجة فنان انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي عملة اسمه "أحمد سالم"خطف قلوب من سمعه وأصبح حديث كل الفنانين يبحثون عنه وعن شغله الذي أمتعهم بعد سماع هذا الفيديو.

يقف ممسكًا فرشته بيده ووجهه للجدران، منتبهًا في عمله لا يلفت، صوته العزب يطرب المكان معه بأغاني تشعر بأن جانب ورده وبهاء سلطان يقف بجانبك، الصوت يخرج من فم أحمد

سالم ابن المنصورة مركز زفتي ، «نقاش»، 32 عامًا، ، ورغم جمال صوته إلا أنه يستبعد الغناء في المناسبات أو الأفراح، ويكتفي بها أثناء عمله.

وروى «أحمد سالم»، لـ«البوابة نيوز»، قصة 24 عامًا من الغناء، بدأت منذ صغره 8 سنوات في المدرسة، والغريب أن والده خوفاً عليه رفض حلمه.

وأشار أحمد إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره أثناء عمله في الإمارات منذ سنة من تصوير عامل باكستاني.

أحمد أكد أنه عرض عليه العمل في الأفراح لكنه رفض، مضيفًا: «من وأنا في المدرسة كنت عارف إني موهوب، ولما كبرت شوية ، .غنيت لبهاء سلطان ووردة بس كنت بسن صغير متحملش مسؤلية القرار الابموافقة الأهل.

وتابع "أحمد سالم ابن المنصورة "أنه الاخ الرابع ويعمل مع والده منذ سن 8 سنوات في مهنة النقاشة

وأكد أن حلمه أن يكتشفه الفنان تامر حسني والأستاذ حلمي بكر.

وقد أثار الفيديو بعض الفنانين والشعراء بإحساسهم بعد سماعه ونشر الفنان رامي جمال

علي صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :انا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري.

ونشر أيضاً الشاعر عمر حسن علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: اي ده.

وشاركت المطربة مي فاروق مقطع فيديو علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: ايه الحلاوه دي ايه العظمه دي

ماشاء الله.