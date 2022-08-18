ads
الخميس 18 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد عزمي يبدأ تصوير مشاهده في "حرب الجبالي"

أحمد عزمي
أحمد عزمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير مشاهده الاولى بمسلسل “حرب الجبالي” تاليف سماح الحريري وإخراج محمد اسامة وبطولة أحمد رزق. 

ونشر عزمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تدوينة قال فيها: “بحمد الله ونعمته بدأت بالأمس تصوير أول مشاهده في مسلسل (حرب الجبالي) بطولة صديقي النجم المحبوب احمد رزق وباقه من اساتذتي وزملائي من نجوم الدراما العظماء اتشرف بالوقوف بينهم واسره عظيمه من امهر واشطر الفنيين والمساعدين وفرق الانتاج، من تأليف الكاتبه سماح الحريري واخراج المتميز محمد اسامه، ومن انتاج شركة سيدرز برودكشن (صباح اخوان) دعواتكم ياحبايب”. 

تدوينة أحمد عزمي 

يشار الي ان مسلسل “حرب الجبالي” ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45  ح، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم  الفنان رياض الخولي، سوسن بدر، احمد خالد صالح، هبة مجدي، نسرين أمين، فردوس بعد الحميد، لقاء سويدان، صلاح عبدالله.

احمد عزمى أحمد رزق حربق الجبالي