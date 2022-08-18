أحمد عزمي يبدأ تصوير مشاهده في "حرب الجبالي"

الخميس 18/أغسطس/2022 - 10:02 م

بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير مشاهده الاولى بمسلسل “حرب الجبالي” تاليف سماح الحريري وإخراج محمد اسامة وبطولة أحمد رزق.

ونشر عزمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تدوينة قال فيها: “بحمد الله ونعمته بدأت بالأمس تصوير أول مشاهده في مسلسل (حرب الجبالي) بطولة صديقي النجم المحبوب احمد رزق وباقه من اساتذتي وزملائي من نجوم الدراما العظماء اتشرف بالوقوف بينهم واسره عظيمه من امهر واشطر الفنيين والمساعدين وفرق الانتاج، من تأليف الكاتبه سماح الحريري واخراج المتميز محمد اسامه، ومن انتاج شركة سيدرز برودكشن (صباح اخوان) دعواتكم ياحبايب”.

تدوينة أحمد عزمي

يشار الي ان مسلسل “حرب الجبالي” ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 ح، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الفنان رياض الخولي، سوسن بدر، احمد خالد صالح، هبة مجدي، نسرين أمين، فردوس بعد الحميد، لقاء سويدان، صلاح عبدالله.