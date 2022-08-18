بعد تثبيت الفائدة.. تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

الخميس 18/أغسطس/2022 - 07:23 م

سجلت أسعار الذهب تراجع في تعاملات مساء اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات ،بالتزامن من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي واتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة .

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبول استقالة طارق عامر من منصبة كمحافظ للبنك المركزي قبل انتهاء مدته بعام، وتعيين حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي .

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

جرام الذهب عيار 21 سجل 1083 جنيها .

جرام الذهب عيار 24 سجل 1237.7 جنيهًا،

وجرام الذهب عيار 18 سجل 928.2 جنيهًا،

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو724 جنيها،

والجنيه الذهب سجل 8664 جنيها.

وسجل الذهب تراجعًا بالاسواق العالمية بنسبة 4% خلال النصف الأول من عام 2022، في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 36.5% بالسوق المحلية.