صلاح عبدالله وبيومي فؤاد وحجاج عبدالعظيم ينضمون للجزء الثاني من «رمضان كريم»

الخميس 18/أغسطس/2022 - 04:07 م

أعلن المنتج أحمد السبكي، خلال الأيام الماضية، عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، استعدادًا لعرضه بالموسم الرمضاني 2023.

وانتهى المؤلف أحمد عبدالله من كتابة حوالي نصف حلقات المسلسل، الذي يبلغ 30 حلقة.

ويشهد الجزء الثاني انضمام عدد من النجوم الجدد، منهم: بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، بجانب أبطال الجزء الأول، وهم: سيد رجب، وسلوى عثمان، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، ونجلاء بدر، ومحمد مهران.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني امتدادًا للأول، وأن يشمل مجموعة كبيرة من المفاجآت للجمهور، بجانب ظهور بعض ضيوف الشرف.

«رمضان كريم» عُرض عام 2017، للمؤلف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.