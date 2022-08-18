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الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هاني سلامة يتعاقد علي «11 ستمبر» لرمضان المقبل

هاني سلامة
هاني سلامة
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بدأ الفنان هاني سلامة التحضيرات الأولى لمسلسله الجديد 11 سبتمبر، وهو اسم مؤقت، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل .

 ويواصل المؤلف محمد إسماعيل أمين كتابة حلقات العمل، بالتزامن مع بداية المخرج محمود كامل في معاينة أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يتم تصوير العمل في أكثر من دولة خارج مصر، كما ستدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ، كما سيحمل العديد من المفاجآت.

من ناحية أخرى فقد شارك هاني سلامة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ملف سري، والذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة وشاركه البطولة نضال الشافعي وآخرين، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

هاني سلامة 11 سبتمبر محمود كامل مسلسلات