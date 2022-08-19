"ثقافة المنيا" تقيم إحتفالية فنية بنادي مستشاري النيابة الإدارية

اقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد اسماعيل ، باقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، إحتفالية فنية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، وذلك فى اطار نشر الوعى الثقافى والفنى.
حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة ، أمانة يا مراكبى، قصب ملوى، الفرح الملوانى، شعبيات، التنورة"، تدريب محمد شحاتة، تصميم وإخراج أسامة الملوانى.
كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغاني المتنوعة منها "السعادة أداء جماعى، انا كتكوته، إن راح منك ياعين، أطفال زى الجن، مصر عادت، شمسك الذهبى، صلاة الزين، عاشت مصر، اجمل ناس، أنا كل مااقول التوبه، تدريب المايسترو عصام الشاذلى.