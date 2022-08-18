بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 18/أغسطس/2022 - 03:02 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر28 نقطة، ما نسبته 38ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 77ر7670 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر298 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3ر69 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12364 صفقة نقدية. وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 25ر0 في المئة، ما يعادل 5ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 66ر5811 نقطة، من خلال تداول 16ر168 مليون سهم عبر 5436 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 2ر35 نقطة، ليبلغ مستوى 02ر8563 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر130 مليون سهم، عبر 6928 صفقة، بقيمة 8ر55 مليون دينار.