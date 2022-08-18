البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 18/أغسطس/2022 - 05:59 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.55%، ما يعادل 240 نقطة، ليصل عند مستوى 43676 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345.763.780 سهمًا، تمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 155 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.