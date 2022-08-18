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الخميس 18 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.55%، ما يعادل 240 نقطة، ليصل عند مستوى 43676 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345.763.780 سهمًا، تمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 155 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع الأسهم الباكستانية